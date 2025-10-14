Ivone Olivetto, presidente de LALCEC comentó que “lamentablemente tenemos que decir que no tenemos más turnos en la sede del LALCEC. La semana que viene, en el hospital y también en los CAP se van a realizar controles, que se acerquen para consultar. Es una campaña para visibilizar, para concientizar sobre este tipo de cáncer que afecta a las mujeres y en un menor porcentaje a los hombres, o sea que también los hombres tienen que hacer sus controles”.

La dirigente de la comisión explicó que “nosotras debemos hacernos anualmente un control, que sería bueno, en nuestro caso desde el LALCEC unificamos la campaña que denominamos un poco gineco-mamaria, entonces se hace control del cuello de útero y de mamá. En todas las mujeres, bueno, los protocolos hablan de mujeres jóvenes que deben realizarse los controles anuales y a partir de los 40 años las mamografías, anticipadamente si hay antecedentes familiares".

La referente concluyó invitando a la comunidad a sumarse a una caminata que se va a realizar el sábado 18 desde el Parque “Helios Eseverri” desde las 14.30hs, con actividades y charlas de concientización.

La detección temprana, salva vidas.