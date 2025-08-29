La actividad fue coordinada desde el Comité de Docencia e Investigación (CODEI). El acto contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner; referentes del Consejo Administrativo de Salud; de la Región Sanitaria IX, encabezados por su director Sergio Moreno y la pedagoga regional Gladys Torchio; y autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud, lideradas por su vicedecana Melina Barbero.

También estuvieron presentes el director del Hospital “Doctor Héctor Cura” y subsecretario de Salud Médica, Fernando Alí; la coordinadora del Comité de Docencia e Investigación, María Florencia Marengo; la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, María Florencia Lestrada; y la directora de Enfermería, Gabriela Piccart.

Además, se convocó a familiares y allegados de los egresados.

“Es un momento de mucha alegría, de mucha felicidad. Gracias por permitir acompañarlos en esto que seguramente sea un punto de inflexión, pero agradecerles también. Agradecerles por esa reciprocidad constante con el sistema de salud, con nuestro hospital Héctor Cura, con nuestros CAPS, con nuestro Comité de Docencia e Investigación, que tanto hace y que pareciera que todo lo puede”, enunció el intendente de Olavarría durante el acto.

Luego del intendente municipal, tomaron la palabra el director de Capacitación de la Región IX, Sergio Moreno; el doctor Fabián Petrone, jefe del servicio de Urología y miembro del CODEI; y Emilia Morilla, egresada de la residencia de clínica médica.

Médicos residentes egresados

Tocoginecología

Pane Micaela Solange

Cardiología

Garay Roxana Anahí

Clínica Médica

Morilla María Emilia

Cirugía General

Golemmo Maximiliano Gabriel

Galli Néstor Fermín

Medicina General

Zabalza Emilia

Kolmann Karen

Sosa Yamila Luciana

Fangio Silvana

Umpierrez Facundo Mario

Ortopedia y Traumatología

Saavedra Mejía Elmer

Diagnóstico por imágenes

Marinangelli Luciana

Pediatría

Lancione Merlos Pilar

Poffer Trinidad

Actualmente, el sistema de residencias cuenta con programas en 13 disciplinas, lo que refleja la amplitud y la diversidad de saberes puestos al servicio de la salud pública. Se trata de Cirugía General, Clínica Médica, Tocoginecología, Terapia Intensiva, Medicina General, Traumatología, Diagnóstico por imágenes, Pediatría, Cardiología, Epidemiología, Emergentología, Enfermería Comunitaria y Farmacia.