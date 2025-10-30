Profundizan el reclamo por la implementación de la ley

Agrupación de profesionales de la salud de Olavarría surgió a partir de los reclamos que se vienen dando cada semana en la ciudad. De esta manera, nucleados los especialistas y en conjunto con las familias se realizó una nueva marcha por el centro de la ciudad.

La concentración de alrededor de 40 personas comenzó en las escalinatas del Palacio Municipal con pancartas que denunciaban desde los atrasos en los honorarios, hasta los descuentos arbitrarios. La idea fue sensibilizar a la población con la problemática y dar a conocer la mecánica mediante la cual los trabajadores de la salud cobran sus honorarios con atrasos de tres meses al momento de la facturación.

Entre aplausos y cánticos dieron la vuelta a la plaza para volver a concentrarse en el Paseo Jesús Mendía y hablar finalmente a los medios extendiendo sus reclamos.