Programa ‘Más Salud’: “El objetivo es que el paciente tenga un tratamiento integral”
La odontóloga María Emilia Mateucci, quien está a cargo del programa impulsado por el Consejo Administrativo de Salud y el equipo del Servicio de Odontología, habló en Lu32 sobre cómo se gestó. Reconoció que había que dar respuesta a la cantidad de pacientes adultos con necesidad de rehabilitación protética, y que entonces lo que se busca es reducir el tiempo de espera, a partir de la incorporación de tres laboratorios dentales.
Aclaró que “los pacientes tienen que ser aquellos que han estado en un plan de tratamiento, que tienen la boca sana, que son, pacientes con cobertura pública”.
En otro orden, indicó que están con una lista de espera de alrededor 300 personas. “Ahora vamos a tener más respuesta”, reconoció. “La idea es que el paciente tenga un tratamiento integral, es decir, que tenga su plan de tratamiento, sus consultas, el alta y su rehabilitación”, destacó.
Asimismo, reveló que el programa no solo busca acelerar el proceso de espero sino también concientizar en la prevención, en la importancia del cuidado de la boca para que “haya cada vez menos pacientes que requieran rehabilitación protética”.