La última prórroga mantenía a Ferrosur con el servicio hasta el pasado mes de junio.

Recordemos que la renegociación del contrato original, que comenzó en diciembre de 1992 y vencía en diciembre de 2022, durante el mandato de Alberto Fernández nunca se dio y, desde aquel momento se definió prorrogar el servicio por un año y medio, hasta junio de 2024.

Ese nuevo vencimiento llegó, pero ha sido prorrogado por la resolución 991 del Ministerio de Economía publicada este martes.

“Durante el plazo que se extienda esta situación, el operador deberá prestar el servicio y demás obligaciones de conformidad con los términos constitutivos del Contrato de Concesión, acta acuerdo de renegociación, y demás normativa complementaria y reglamentaria, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 4° de la Resolución 211/2021 del entonces Ministerio de Transporte, y sus modificatorias” expresa el instrumento normativo.

Se entiende que la concesión continúa con las mismas características que viene dándose desde la prórroga. La decisión, en aquel momento, se había tomado ante el fracaso de una licitación conjunta con Trenes Argentinos Cargas, que quedó desierta. Esa licitación buscaba cambiar el modelo de concesión de vías a una empresa, por la modalidad abierta de uso de vías y el pago de un “peaje” por el mismo, que es la prevista por la ley desde hace años, pero no se puede implementar.

Meses atrás, también se extendieron las concesiones de FerroExpreso Pampeano (FEPSA) y Nuevo Central Argentino (NCA).