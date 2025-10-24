Virginia Randazzo docente de la Escuela Secundaria N° 7, ubicada en Dorrego 3888, contó sobre “Olavarría Mítica” un proyecto “encuadrado dentro del proyecto de intensificación y profundización de la enseñanza que propone el nuevo régimen académico”.

La profesora indicó que “la actividad propuesta fue que los chicos hicieran una lista de problemáticas locales y de la zona, podían elegir también problemáticas que visualizaran en los pueblos que forman el partido de Olavarría, y a partir de esa lista ellos pudieran elegir la problemática que más les interesara o les preocupara, todo contextualizado dentro de la cosmovisión mítica que estábamos trabajando”.

El paso siguiente fue leer “mitos clásicos, leyendas, y a partir de la problemática que eligieron, tuvieron el desafío de crear un dios mitológico con las características propias que ya habíamos estudiado, tenían libertad, así que algunos lo hicieron más moderno, más contemporáneo, otros jugaron con pensar un personaje más clásico, y desarrollar la historia donde ese dios pudiera resolver la problemática que ellos habían elegido”.

Además, la institución el mes próximo “inaugura un multimedio, ya existe una página web, secundaria7.com.ar, que es un portal de noticias, se reinaugura la FM 104.5 Identidad, y bueno, hay un desafío por delante. Hay muchas salidas, hay un equipo de prensa hermoso formado por estudiantes que acompañan a sus compañeros en distintas actividades, en olimpiadas, en actividades culturales”, confirmó Randazzo.

