Proyecto olavarriense distinguido nacionalmente

El proyecto fue seleccionado entre los ganadores en la convocatoria nacional Archivos Históricos de Empresas 2025, impulsada por la Fundación Williams y la Fundación Bunge y Born. La convocatoria nacional tiene como objetivo rescatar archivos empresariales de valor histórico, social y cultural, promoviendo su preservación y su acceso público.

Dicho trabajo, presentado por la especialista en arqueología industrial Claudia Sosa y por la archivista Rosana Ricciardi, titulado “Memoria obrera e industrial de la Compañía Argentina de Cemento Portland: Conservación, descripción y puesta en acceso público del fondo documental del Museo Municipal de Sierras Bayas”, tiene como objetivo organizar, describir y poner en acceso público el fondo documental histórico de la primera fábrica de cemento de Sudamérica, ubicada en Sierras Bayas.

El proyecto cuenta con un subsidio que será desarrollado por las autoras y busca rescatar y poner en valor el patrimonio de la fábrica San Martín, primer establecimiento cementero del país, que se encuentra en el museo de la localidad.

El municipio participa en las acciones administrativas que se están llevando a cabo y resta una parte para la puesta en marcha. El trabajo de las autoras contempla diferentes actividades, no solo en búsqueda de preservar un fondo documental valiosísimo, sino también rescatar la historia viva de Sierras Bayas y su gente.