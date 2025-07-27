Quirófano Veterinario Móvil en Club el Provincial y Sierra Chica
Continua la campaña “Querer es Cuidar”, con el objetivo de promover el cuidado responsable de animales de compañía. El horario de atención será de 8:30 a 12 horas y las personas interesadas podrán solicitar turno previamente en los lugares donde se realiza la campaña.
Cronograma semana del 28 al 31 de julio
Lunes 28/07: Sierra Chica, Círculo de Suboficiales y Guardias (avenida Centenario 1380).
Miércoles 30: El Provincial, Club “El Provincial” (Belgrano y Tacuarí).
Jueves 31/07: El Provincial, Club “El Provincial” (Belgrano y Tacuarí).
JLR