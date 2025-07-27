Cronograma semana del 28 al 31 de julio

Lunes 28/07: Sierra Chica, Círculo de Suboficiales y Guardias (avenida Centenario 1380).

Miércoles 30: El Provincial, Club “El Provincial” (Belgrano y Tacuarí).

Jueves 31/07: El Provincial, Club “El Provincial” (Belgrano y Tacuarí).

JLR