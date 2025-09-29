Último del mes
Quirófano veterinario móvil en Sierra Chica
Desde Bromatología comunicaron que cierran la actividad del mes en esa localidad este lunes.
Este vehículo sanitario brinda de manera gratuita el servicio de esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas en todo el partido de Olavarría. Se recuerda que todas las intervenciones quirúrgicas son con turnos previamente acordados, para un mejor funcionamiento y organización del servicio. El horario de atención es de 8:30 a 12:00 horas.
Permanecerán en el Círculo de Suboficiales, Av. Centenario 1380.