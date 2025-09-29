Este vehículo sanitario brinda de manera gratuita el servicio de esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas en todo el partido de Olavarría. Se recuerda que todas las intervenciones quirúrgicas son con turnos previamente acordados, para un mejor funcionamiento y organización del servicio. El horario de atención es de 8:30 a 12:00 horas.

Permanecerán en el Círculo de Suboficiales, Av. Centenario 1380.