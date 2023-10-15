Los policías llegan al lugar, alertados por un llamado de un padre, que denunciaba el robo de la bicicleta de su hijo. Al tomar el testimonio, el menor robado señaló a los autores del hecho.

El padre intervino al mismo tiempo, se enfrentó, y en esa pelea, la banda de unas tres personas, le quitan el celular, todo en presencia de la Policía. También, uno de los señalados intentó hacerse con la escopeta de uno de los uniformados.

Finalmente pudieron ser reducidos y trasladados a la Comisaría Primera.

Interviene en una causa caratulada como Hurto y Lesiones en flagrancia, y Atentado y Resistencia a la autoridad, la UFI 4.