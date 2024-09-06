El concurso busca destacar y reconocer la costumbre festiva del asado criollo y promover la participación de la comunidad. La inscripción está vigente hasta el 15 de septiembre y tendrá un valor de $30.000 por institución, sociedades de fomento o agrupaciones tradicionalistas. ��Con el dinero que se recaude tenemos pensado hacer muchas cosas”, destacó Hugo Fayánas.

Además de recaudar fondos que serán utilizados para apoyar actividades del club también, se busca alcanzar a la comunidad e invitar a una jornada de disfrute junto a la familia Chaira. Hugo Fayánas expresó que “el evento nos sirve a nosotros y también a las instituciones que vienen a apoyar este evento y a los vecinos de Olavarría”.

El concurso será en base al asado de carne de vaca como única categoría, cada institución podrá estar compuesta por un máximo de seis personas por equipo. El evento abrirá sus puertas a los participantes a las 7am, mientras que los jurados comenzarán con la degustación a partir de las 11:30hs.

(Izquierda a derecha) Roberto Ciufatelli, Hugo Fayánas, Mario Giacomasso y Sergio Herrera.

Por otra parte, Roberto Ciufatelli remarcó que la entrada será libre y gratuita. Además, agregó que “durante el transcurso de la jornada habrá eventos folclóricos, ya hay varios artistas comprometidos con su participación”. Hay una gran expectativa por parte de la institución y se espera una gran convocatoria.