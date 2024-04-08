Radicales reinaugurarán el Comité el 13 de abril
Habrá un acto, a más de 10 años del incendio que devastó las instalaciones históricas de la calle 25 de Mayo. Desde las 19 horas se desarrollará, según reflejan las invitaciones que ya se están distribuyendo.
En la misma, además, se menciona que la “recuperación de la casa” ha sido posible por el “esfuerzo y la colaboración de la Comunidad”.
Agradecen a instituciones, empresas, vecinos y afiliados que han hecho posible la reconstrucción.
La presidente de la Unión Cívica Radical, Belén Vergel, expresó que “esta reinauguración marca un hito, trae esperanza y alegría porque tantas horas de trabajo, de planificación y dedicación llegaron al mejor resultado que esperábamos”.
Asimismo, señaló que “esto fue posible porque muchos quisieron ser parte y fueron protagonistas de esta hazaña: afiliados, amigos, colaboradores, instituciones, comercios y empresas que nos ayudaron y apostaron a que esto sea posible”.
Por último, cerró: “Orgullosamente, el 13 de abril con los brazos abiertos los esperamos a todos para vivir juntos una nueva etapa de nuestra casa radical”.
La madrugada del 4 de agosto de 2013, a una semana de las Elecciones Primarias, pasadas las 3 de la madrugada, tres focos de fuego simultáneos atacaron las boletas, que estaban resguardadas allí, y la estructura.
Por el 2016, pasados los 3 años del incendio, la UCR anunció la intención de reconstruir el comité y comenzó con las tareas de demolición, que dieron el puntapié para poder iniciar las refacciones.
A los 10 años, realizaron una reseña desde la propia UCR, donde se lamentaban que, pese a la intervención de la Justicia Federal, aún no había ningún tipo de clarificación de los sucesos.