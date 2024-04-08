En la misma, además, se menciona que la “recuperación de la casa” ha sido posible por el “esfuerzo y la colaboración de la Comunidad”.

Agradecen a instituciones, empresas, vecinos y afiliados que han hecho posible la reconstrucción.

La presidente de la Unión Cívica Radical, Belén Vergel, expresó que “esta reinauguración marca un hito, trae esperanza y alegría porque tantas horas de trabajo, de planificación y dedicación llegaron al mejor resultado que esperábamos”.



Asimismo, señaló que “esto fue posible porque muchos quisieron ser parte y fueron protagonistas de esta hazaña: afiliados, amigos, colaboradores, instituciones, comercios y empresas que nos ayudaron y apostaron a que esto sea posible”.



Por último, cerró: “Orgullosamente, el 13 de abril con los brazos abiertos los esperamos a todos para vivir juntos una nueva etapa de nuestra casa radical”.



La madrugada del 4 de agosto de 2013, a una semana de las Elecciones Primarias, pasadas las 3 de la madrugada, tres focos de fuego simultáneos atacaron las boletas, que estaban resguardadas allí, y la estructura.

Por el 2016, pasados los 3 años del incendio, la UCR anunció la intención de reconstruir el comité y comenzó con las tareas de demolición, que dieron el puntapié para poder iniciar las refacciones.

A los 10 años, realizaron una reseña desde la propia UCR, donde se lamentaban que, pese a la intervención de la Justicia Federal, aún no había ningún tipo de clarificación de los sucesos.