Para garantizar la seguridad de los trabajadores que desarrollarán las tareas, se determinó la interrupción de la señal de AM por un tiempo no especificado. De todos modos, se seguirá emitiendo por la FM98.7 Cristal y por el streaming en la página web.

Se trata de los últimos ajustes tras la puesta en marcha nuevamente del equipo principal de transmisión, luego de la reconstrucción y montaje de la antena.