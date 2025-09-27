Realizarán capacitaciones abiertas sobre cómo votar con Boleta Única Papel
Son organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) junto a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior de la Nación. Se van a desarrollar entre el 7 y el 9 de octubre en Azul, Olavarría y Tandil.
Vale recordar, que la BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos/as los/as candidatos/as, categorías de cargos y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.
En este marco, se desarrollarán charlas con el objetivo de capacitar a la comunidad sobre cómo se vota. Las personas interesadas pueden acercarse a cada espacio en el horario y día definido por cronograma.
Las capacitaciones estarán a cargo de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior de la Nación. La actividad es coordinada junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a través de la cátedra Periodismo Político y Económico de la carrera de Periodismo.
Cronograma de encuentros
Olavarría:
Martes 7 de octubre de 15 a 17 hs. Destinada a personas mayores de 60 años. Sede: Centro Cultural Universitario, San Martín 1955
Martes 7 de octubre de 17:30 a 19:30 hs. Destinada a público en general. Sede: Centro Cultural Universitario, San Martín 1955
Miércoles 8 de octubre de 10 a 12 hs. Destinada a público en general. Sede: Salón Auditorio de la Delegación Olavarría del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, Rivadavia 2461
Azul:
Miércoles 8 de octubre de 18 a 20 hs. Destinada a público en general. Sede: Aula N° 8 Pabellón de Licenciatura, Facultad de Agronomía. Av. República de Italia 780, Campus Universitario
Tandil:
Jueves 9 de octubre de 10 a 12 hs. Destinada a público en general. Sede: Aula Magna de Rectorado, Pinto 399.
Jueves 9 de octubre de 14 a 16 hs. Destinada a público en general. Sede: Aula Magna de Rectorado, Pinto 399.