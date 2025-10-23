La licitación comprende la provisión de mano de obra y materiales para las obras de construcción de un playón deportivo de 10 m x 15 m x 0,12 m de hormigón armado.

En el frente (sobre calle Aguilar) se completará la pared con bloques cerámicos; en el exterior se realizará la construcción de pisos y vado peatonal, y se colocará piso de bloques de hormigón intertrabado (existentes en el terreno) en la unión entre la vereda de acceso y el playón deportivo.

También se realizarán tareas de reemplazo y reparación de revoques y rajaduras en el exterior del edificio, limpieza de desagües pluviales y construcción de un semicubierto en el acceso.

La apertura de la licitación fue encabezada por el director de Licitaciones, Ezequiel Lorenzo, y contó con los representantes de las firmas oferentes. En la oportunidad se presentaron siete ofertas económicas, tal como se detallan a continuación:

Proponente Nº 1: Goycoa, Daniela cotizó la suma de $33.047.140,49.

Proponente Nº 2: Jhonny Caba Lomar cotizó la suma de $32.475.000.

Proponente Nº 3: Balzi, José Carlos cotizó la suma de $31.766.823.

Proponente Nº 4: Visan Ingeniería cotizó la suma de $28.947.380.

Proponente Nº 5: Vimey ARG S.A.S. cotizó la suma de $30.100.000.

Proponente Nº 6: Vigas y Bloques S.R.L. cotizó la suma de $33.857.445,36.

Proponente Nº 7: Mateo, Leandro Gabriel cotizó la suma de $32.721.622.

El presupuesto oficial fijado por el Municipio asciende a la suma de $35.490.000.

Sobre La Casa de Helen

La construcción del Centro de Formación Integral “La Casa de Helen”, ubicado en Aguilar 1847, comenzó en 2006 y surge de la necesidad de contar con un edificio adecuado para desarrollar su propuesta específica de educación laboral.

En 2009 se iniciaron formalmente las actividades con los Talleres de Huerta y Alimentación, y en 2011 la Casa de Helen comenzó a funcionar de forma totalmente independiente, con el objetivo de garantizar la continuidad escolar de los estudiantes que finalizaban la educación primaria en Helen Keller.

En la actualidad, las instituciones funcionan como una unidad académica, brindando en el Instituto Helen Keller la escolaridad primaria de Educación Especial y, en el Centro de Formación Integral La Casa de Helen, la escolaridad secundaria de la modalidad.