La Escuela Primaria Nº 65 cederá dos aulas, sala de maestros y portería, ubicados en el extremo del edificio sobre calle Betty Roca de Schwindt y recuperará lo transferido por medio de una nueva construcción, en el otro extremo del edificio, lindero a la Junta Vecinal. La actual biblioteca también se dividirá, una parte será utilizada para la sala de maestros y otra para la galería interna que conectará la construcción nueva con la actual.

En este sentido, la ampliación edilicia en la EEP Nº 65 comprenderá un nuevo acceso a la institución (por calle Bolívar) con vereda y rampa, patio de ingreso y de juegos, ampliación de galería y nuevo acceso, construcción de dos aulas, construcción de biblioteca, nuevo gabinete, refacción total de los sanitarios del establecimiento de nivel primario, colocación de cañería para nueva provisión de agua, cerramiento de muros en línea municipal, pintura exterior y rejas en acceso y forestación.

En tanto que en la Escuela Secundaria Nº 13, en base a la superficie entregada por la Escuela Primaria Nº 65, y la construcción de oficinas y sanitarios en el patio, se rearmará la planta baja de la secundaria.

En planta baja, se realizará un nuevo acceso al establecimiento por calle Betty Roca de Schwindt, con vereda de losetas y vado peatonal, se retomarán las aulas cedidas por la Escuela Primaria y se creará una preceptoría y portería, quedando en total con cinco aulas en planta baja.

En el patio existente, se realizará una la ampliación con construcción tradicional de aproximadamente 50 metros cuadrados, que incluye: dirección, secretaría, sanitarios y gabinete.

Como parte de la obra en la EES Nº 13 se reemplazará el piso y cielorraso en acceso y pasillo central de planta baja. Mientras que en planta alta se realizará el arreglo y pintura de todas las aberturas, cielorrasos y muros.

Cabe aclarar que las obras se desarrollarán siguiendo distintas etapas, la ejecución de las mismas se iniciará con el ciclo lectivo en curso, con la ampliación de la Escuela Primaria Nº 65 con el patio y vereda de acceso, en primera instancia, sin entorpecer el funcionamiento de ambas escuelas. Una vez terminada esa primera etapa se realizará la conexión entre la actual y la antigua construcción, y se levantará un muro divisorio interno para separar los establecimientos.

En el patio de la escuela secundaria se colocará un tabique divisor de fenólico con estructura de madera para realizar la segunda etapa de obra (construcción nueva), separado del resto. Una vez finalizado se conectará con el establecimiento y se continuará con el resto de la planta baja.

Los baños de la escuela primaria se construirán fuera del ciclo lectivo, por lo cual la empresa deberá proveer al establecimiento cuatro baños químicos como mínimo, a partir del 1º de diciembre de 2025, hasta finalizar con los sanitarios internos.

En estas distintas etapas de obra planificadas se trata de compatibilizar los trabajos con el transcurrir del ciclo lectivo e ir anulando sectores con el consentimiento de las autoridades escolares, tratando de no entorpecer el funcionamiento.

La Licitación Pública N°21/25 “Obra: Escuela Secundaria N° 13 y Primaria N° 65. Ampliación y Refacción” se abrirá el día jueves 28 de agosto, a las 10 horas en el Palacio San Martín. El presupuesto oficial es de $ 470.940.000.

En tanto que el pliego de bases y condiciones de la licitación estará disponible a partir del próximo lunes 11 de agosto, tanto en la Dirección de Licitaciones (Palacio San Martín) y en la página web del Municipio www.olavarria.gov.ar