Realizaron trabajos en la barranca del arroyo
En la mañana y el mediodía de este martes se realizaron tareas para la contención y protección de la barranca del arroyo Tapalqué, en el tramo lindero al puente de la calle Hornos.
De acuerdo con lo detallado desde la Dirección de Hidráulica, se trata de una nueva etapa que consiste, en principio, en el vertido de tierra negra, así como en la distribución y el ordenamiento del hormigón de demolición que ha sido depositado en el lugar en los últimos meses, con el objetivo de aportar consistencia y rigidez.
Se explicó que durante los próximos días continuarán las tareas de esta índole, por lo que se apela también a la colaboración de la comunidad, dado que se verá afectada tanto la circulación vehicular como la peatonal en el sector.
Se añadió, a la par, que en una próxima instancia se trabajará desde el nivel del arroyo Tapalqué para continuar con el ordenamiento de escombros, tanto en la distribución como en la reubicación y en remontar aquellos que han caído en el curso de agua.
En una última fase se concretará un nuevo vertido de tierra negra y semilla, para que el sembrado también contribuya a fortalecer la barranca, a la cual no solo se le dotó de una mayor dimensión, sino que además se le dispuso una menor pendiente para evitar o ralentizar una eventual socavación.