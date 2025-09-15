“Fue un día maravilloso, un día que nos bendijo porque veníamos con un clima no tan bueno”, señaló Ricci, quien manifestó una gran satisfacción respecto a la jornada vivida este domingo 14 en Recalde, en las inmediaciones de la plaza Damián Recalde.

“Ver cómo llegan los visitantes, muchos desde Olavarría, que vienen año a año. Siempre destacan que vienen a compartir con nosotros, dicen qué lindo lugar, que les encanta, un poco de aire puro. La verdad, la pasamos muy bien”, celebró.

El festejo comenzó con el tradicional desfile de instituciones. “Los adolescentes, los niños, querían participar del desfile. Cuando estábamos en las reuniones, se acercaban y nos preguntaban si iba a haber desfile porque queremos desfilar. Así que se realizó un desfile de las escuelas y de las peñas; nos acompañó también Espigas Baila Folclore. Comenzó con un desfile de escuelas, centros tradicionalistas, peñas y después el acto protocolar”, enumeró Ricci.

Puntualmente, las instituciones que participaron fueron el jardín de infantes Nº 910 “Rosario Vera Peñaloza”; la escuela primaria N°10 “Martín Miguel de Güemes”; escuela secundaria N°19 “Veteranas de Malvinas”; Veteranos de Malvinas; Asociación Civil El Cauquén, y la Asociación Civil Recalde Amanece.

“Comenzamos tres meses antes con las reuniones y la organización, porque no es sólo la delegación la que trabaja, sino todas las instituciones. El día del evento, cada institución pone su stand y genera un recurso económico que les viene bien para el transcurso del año, para gastos corrientes. Participaron todas las instituciones”, puntualizó la delegada Claudia Ricci.

Por último, Ricci repasó los reconocimientos entregados en esta edición: Walter Almeira, veterano de Malvinas; Norma Pellegrini; Celia Barragán; Liliana Medici; y los encargados de la torta en esta ocasión, Miguel Ángel Mónaco, Yamila Salinas y Elida Pellegrini.