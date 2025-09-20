El pronóstico indica una alta probabilidad de precipitaciones para las próximas horas, con alertas “amarillo” y “naranja” para la mañana y la tarde de este sábado, respectivamente.

Con respecto al alerta “amarillo”, se detalló que se prevén “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm”.

La situación podría agudizarse con el arribo de la tarde, dado que se anticipa la posibilidad “de tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Por esta situación se solicita a la comunidad colaborar con las siguientes recomendaciones:

_ No sacar la basura.

_ Retirar objetos que puedan impedir el normal escurrimiento del agua.

_ Evitar actividades al aire libre.

_ Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

_ Mantenerse informado por canales oficiales.

– Realizar carga de celulares.

– Mantenerse alejado de artefactos eléctricos.

– Si estamos en un vehículo, permanecer en su interior.

– Se recomienda cortar la energía eléctrica si ingresa agua en la vivienda.

– Mantener la limpieza de canaletas de techo y desagües de patios internos.

– Asegurar o retirar elementos que puedan caer desde altura (ej. macetas o chapas).

Por último, se recuerdan las vías de comunicación por cualquier emergencia:

100 Bomberos

103 Defensa Civil

107 Hospital

2284 544817 VER, Vecinos en Red (solo WhatsApp)

419016/17 Centro de Monitoreo