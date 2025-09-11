La acción contó con la participación de autoridades municipales, educativas y representantes de distintas instituciones, así como también de abanderados de establecimientos educativos del Partido: Jardín de Infantes Nº 902, EEP Nº 4, EES Nº 20, EEPA Nº 702, Colegio Ntra. Señora de Fátima, Instituto Privado J. Manuel Estrada, Centro de adaptación laboral Madre Teresa de Calcuta y el Instituto Tecnológico Olavarría.

El acto protocolar dio inicio con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, tras lo cual se ofrecieron palabras alusivas, a cargo de Sandra Juárez, maestra, directora e inspectora jubilada.

Seguidamente se dirigió a los presentes Carolina Campos, maestra de la EEP N° 4.

“Hoy 11 de septiembre nos convoca de manera muy especial a los profesionales, trabajadores de la educación. Uno educa siempre, porque honrar su memoria es también mirar hacia adelante, es continuar trabajando por una escuela más equitativa en la que prime la pedagogía de la pregunta, la pedagogía del encuentro y de la inclusión y que inspire a nuevas generaciones a enseñar y a aprender con pasión. A todos los y las docentes, gracias. Gracias por ser faro, por ser guía, por transformar el futuro y el presente desde cada aula. Somos el verdadero corazón del sistema educativo. Sigamos construyendo desde una mirada colectiva el país que Sarmiento soñó. Uno donde enseñar sea siempre una prioridad y parafraseando al ministro Alberto Sileone, un país donde las escuelas sean territorio de paz”.

El Intendente Maximiliano Wesner, por su parte, expresó: “Gracias por encontrarnos en este acto del 11 de septiembre, que sin lugar a dudas es un encuentro por la memoria de Domingo Faustino Sarmiento, pero también es un encuentro de celebración, de festejo y de reflexión. El mejor reflejo y la mejor muestra de nuestra sociedad, no tengo dudas que sucede ahí dentro del aula. Hoy quiero agradecerles enormemente a quienes cobijan, cuidan, protegen, enseñan a quienes más valoramos y ponemos en sus manos, nuestros hijos. Y creo que la reflexión pasa por ahí, quien dice educar dice querer. Y ustedes, maestros, maestras son eso. Son un corazón abierto dentro del aula, en cada pasillo. Honor y gratitud para ustedes, queridos maestros, mi más cálido abrazo en este día, en este 11 de septiembre, porque el legado que nos dejó Domingo Faustino Sarmiento, lo están llevando adelante y lo ponen en consideración todos los días con la enseñanza, con el corazón abierto y por sobre todas las cosas con muchísimo, muchísimo amor”.

Al finalizar la ceremonia se entonó el Himno a Sarmiento.