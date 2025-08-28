Personal de la SubDDI Olavarría (dependiente de la DDI Azul) realizó un procedimiento en las inmediaciones del Parque Industrial de Olavarría, en el cual logró secuestrar un Chevrolet Onix que registraba pedido de secuestro por “robo de automotor”, ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a principios de diciembre de 2024.

Se constató que el rodado tenía patente y documentación apócrifas. Fue secuestrado y puesto a disposición de la justicia a fines de cumplimentar los recaudos legales.