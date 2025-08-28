SubDDI Olavarría
Recuperaron un vehículo robado en Capital Federal
En la tarde de este jueves, personal de la Sub-DDI Olavarría, luego de tareas investigativas, dio con un vehículo que tenía pedido de captura desde diciembre de 2024
Personal de la SubDDI Olavarría (dependiente de la DDI Azul) realizó un procedimiento en las inmediaciones del Parque Industrial de Olavarría, en el cual logró secuestrar un Chevrolet Onix que registraba pedido de secuestro por “robo de automotor”, ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a principios de diciembre de 2024.
Se constató que el rodado tenía patente y documentación apócrifas. Fue secuestrado y puesto a disposición de la justicia a fines de cumplimentar los recaudos legales.