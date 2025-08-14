Reempadronamiento en la Fiesta de Reyes Magos: ‘Queremos que la gente se acerque y participe’
El diácono y presidente de la Asociación Civil de la Fiesta, Sergio Urrutia, confirmó en la Unidad Móvil de Lu32 que el proceso de normalización está en su etapa final y convocó a la comunidad a asociarse antes de fin de mes. “Queremos que la gente se acerque, participe y forme parte de esta nueva etapa”, señaló.
“Estamos culminando con este proceso de normalización que venimos haciendo ya hace unos cuantos años”, destacó.
“Ahora se va a abrir a la sociedad en general a los socios comunes, y una vez que se apruebe eso, ya dejarían de ser socios normalizadores y se formaría una comisión de acuerdo a los estatutos”, explicó.
Pese a la complejidad de los trámites, la fiesta no se interrumpió en estos años. “Por suerte pudimos seguir en funcionamiento, no tuvimos ninguna traba, aunque, por supuesto, toda la burocracia en el buen sentido de la palabra llevó mucho tiempo. Hemos contado con ayuda del Municipio, que nos ha orientado en estos trámites que son difíciles de llevar”, indicó.
Reconoció por otra parte que hasta que finalice la normalización, no se están organizando actividades para la próxima edición de la fiesta: “Al estar en el trámite de normalización estábamos como estancados. En un mes a más tardar, la comisión nueva podrá empezar a organizar los eventos necesarios”.