Reformas: “Es imposible que te diga qué voy a votar, porque hoy lo único que hay es un título”

La legisladora tenía prevista una recorrida por el campus universitario, pero el duelo por el fallecimiento de Mario Alfaro impidió que ésta se concretara. De todas maneras, en un café de la avenida Avellaneda y Moya se reunió con militantes de la ciudad y la zona, y atendió a los medios de comunicación.

La legisladora estuvo acompañada por la senadora provincial Lorena Mandagarán, el exintendente azuleño Omar Duclós y la exconcejal Gabriela Delía.

Durante la entrevista con LU32 no escapó a ninguna de las consultas planteadas, relacionadas con la actualidad nacional y la tercera posición que buscan sostener desde Provincias Unidas.

En relación con el apoyo a las iniciativas del gobierno libertario, Stolbizer señaló que, al inicio del mandato de Milei, votaron algunos proyectos y convalidaron decisiones que involucraban el “voto de confianza que tienen todos los gobiernos cuando recién asumen”.

Respecto a la discusión que ahora se está dando con referencia a las reformas tributaria, previsional y laboral, la diputada manifestó que son necesarias, pero adelantó que será muy difícil que las apoyen si vienen desde el gobierno a libro cerrado. Además, agregó que por el momento son solo títulos en los medios de comunicación.