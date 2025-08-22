Remates y compra venta de usados sin movimientos significativos
Es la visión de Sergio Vazzano, conocido rematador, titular de casa de remates e integrante del Colegio de Martilleros, que dialogó con la unidad móvil de LU32.
Expresó que lo que se ve es que muchas personas que han comprado cosas en el verano y no las usan en el invierno, quieren venderlas.
En cuanto a lo comercial admitió que ha aumentado el pedido de tasación y comercialización de elementos que están en depósitos, pero no cuestiones relativas a cierres de empresas.
Si, dijo, hay bastante por hacer también en cuanto a sucesiones y divisiones de bienes.
