Renovarán los baños de la Escuela 80 del barrio CECO
Será una obra realizada por la Municipalidad de Olavarría, que fue presentada el jueves por el intendente Wesner y parte de su gabinete, ante las autoridades del establecimiento y educativas del distrito. El proyecto fue entregado a las autoridades para que no sólo estén en conocimiento del plan de obras, sino que además puedan realizar las valoraciones y modificaciones que crean pertinentes.
La actividad se concretó poco después del mediodía y el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y el director de Gestión Territorial, Leonardo Yunger. También estuvo presente el presidente del Consejo Escolar Ariel Rodríguez. Fueron recibidos por directivos e integrantes del plantel docente de la tradicional escuela ubicada sobre Teniente Perón e Islas Malvinas.
Las obras se traducen en la reforma integral de una de las baterías de sanitarios del establecimiento. Se trata de aproximadamente 64 metros cuadrados, que serán completamente renovados y refaccionados, en un plan de obras en el que se contemplará la utilización por parte de personas con discapacidad.
MR