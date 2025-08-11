La actividad se concretó poco después del mediodía y el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y el director de Gestión Territorial, Leonardo Yunger. También estuvo presente el presidente del Consejo Escolar Ariel Rodríguez. Fueron recibidos por directivos e integrantes del plantel docente de la tradicional escuela ubicada sobre Teniente Perón e Islas Malvinas.

Las obras se traducen en la reforma integral de una de las baterías de sanitarios del establecimiento. Se trata de aproximadamente 64 metros cuadrados, que serán completamente renovados y refaccionados, en un plan de obras en el que se contemplará la utilización por parte de personas con discapacidad.

MR