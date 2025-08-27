Se trata de un despliegue que contempla el trabajo articulado de varios equipos: motoniveladora, retroexcavadora y camiones para el traslado de materiales. En ese sentido, se detalló que el abordaje incluye también la colocación de estabilizado.

El operativo, de acuerdo con lo que se explicó desde el área, incluye no solo la reparación y el mantenimiento de las distintas calles de la localidad, sino también de cordones cuneta.