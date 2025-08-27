Obras Públicas
Reparan calles en Espigas y Recalde
El Municipio de Olavarría lleva a cabo tareas de mantenimiento en arterias que se vieron afectadas por las continuas precipitaciones registradas en las últimas semanas. Estas tareas continuarán en los próximos días.
Se trata de un despliegue que contempla el trabajo articulado de varios equipos: motoniveladora, retroexcavadora y camiones para el traslado de materiales. En ese sentido, se detalló que el abordaje incluye también la colocación de estabilizado.
El operativo, de acuerdo con lo que se explicó desde el área, incluye no solo la reparación y el mantenimiento de las distintas calles de la localidad, sino también de cordones cuneta.