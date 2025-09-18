Alerta Meteorológico
Reprograman feria de artesanos en Colonia Nievas
Estaba pautada para este domingo 21, pero se concretará el próximo domingo 28 debido a los anuncios de mal tiempo.
Camino de los Peregrinos
Dos fallecidas en hecho de tránsito
Un Renault Clio impactó contra la columna central del limitador de altura, dejando como resultado a una madre y a su hija sin vida, y el traslado de un niño al hospital municipal con heridas graves.
Emergencias médicas
Blanca Grande: vecinos solicitan soluciones urgentes
La vecina localidad no cuenta con ambulancia, unidad sanitaria, médicos o enfermeras. El pasado martes un residente tuvo una emergencia y se tardaron al menos dos horas en trasladarlo. Maribel Cavalleri, hija del hombre descompensado, habló con el móvil de LU32 para relatar lo sucedido.
En el CEMO
Pasó la 26° edición de la Cena del Día de la Industria
Se realizó este sábado con más de 500 invitados. Se homenajeó la trayectoria de Gonzalo Atchugarry de Imzama-Potes y se reconoció a Gabriela Benac, de Luz Azul, con el premio Emprendedor.
Período 2025-2027
Mariano Moreno renovó la comisión directiva
Hubo asamblea este martes por la noche y se definió una nueva conformación que conducirá los destinos de la institución con sede social en España y Sarmiento. Dardo Díaz reemplazará al histórico José Luis Veyrand.
