POR CUESTIONES METEREOLÓGICAS
Reprograman la jornada de vacunación antirrábica en Villa Mailín
Dicha jornada se realizará el martes 28 de octubre de 09:00 a 12:00 horas en el CAPS 22 (Mendoza y Balcarce).
La Dirección Veterinaria del área de Bromatología municipal informa la reprogramación de la jornada de vacunación antirrábica canina y felina prevista para este miércoles 22 en Villa Mailín, debido a las desfavorables condiciones climáticas.
