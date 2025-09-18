En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas, precisamente para la mañana del viernes. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, se detalló.

Por último, desde la Dirección del área de Zoonosis y Veterinaria se detalló que la jornada se reprogramó para el viernes 26 de septiembre, también en la sede del centro cultural de la localidad.

Se invita a las personas interesadas en esterilizar sus perros y/o gatos a que se comuniquen al 2284 666400 para solicitar el turno correspondiente.