Respuesta del Instituto Interdisciplinario de Salud Mental

Luego de que trascendieran las acciones legales derivadas de una investigación realizada por la mencionada comisión, los representantes del equipo de la mencionada clínica ejercieron su derecho a réplica.

Entre otras cosas, afirmaron que “la clínica no recurre a las fuerzas de seguridad de forma sistematizada. Esto ha sido solo en casos excepcionales". Desmintiendo una de las acusaciones que hacía mención a que desde la institución “se le daba aviso al médico de guardia, el médico de guardia llamaba a la policía, la policía se apersonaba en la institución e ingresaba al sector de internación, además con un objetivo totalmente de atemorizar a la persona” esto en palabras de Melina Galeano, representante de la parte denunciante.

En cuanto a las condiciones de alojamiento especificaron que “los pacientes se encuentran higienizados, alimentados con control nutricional y recibiendo medicación de primera calidad”, agregando que en el edificio “las habitaciones cuentan con baño privado, calefacción y aire de sistema central”.

Respecto del personal que trabaja en la clínica aclararon que el personal está compuesto por: “una trabajadora social, una nutricionista, una terapista ocupacional, profesor de música, profesor de educación físicas, dos psicólogas, una médica clínica y cuatro médicos psiquiatras”. Especificando que “el convenio en salud establece 1 enfermero cada 12 pacientes en horario diurno y 1 enfermero cada 14 pacientes en horario nocturno”, para hacer frente a la acusación de la Comisión que afirma: “también es cierto que hay muy escaso personal de enfermería que esté capacitado para trabajar con personas con padecimiento de salud mental”.

NdR:

El derecho a réplica se da en el marco de una entrevista pactada con el representante de la clínica que no pudo concretarse, en su lugar fue enviada la nota que se comparte en la presente nota.