Retoman producción de medicamentos comprimidos en el Hospital Municipal
Desde este martes, el Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” retomó la producción de medicamentos comprimidos, algo que no se hacía desde 2018. Actualmente se produce ibuprofeno 400 mg y, próximamente, desarrollarán paracetamol y diclofenac.
“Se está produciendo ibuprofeno 400 miligramos, comprimidos”, expresó el doctor Darío Fontana, quien está al frente del área de Farmacia del hospital municipal, y añadió que “el último lote de comprimidos se fabricó en el año 2018”.
El proceso de producción se realiza íntegramente en el laboratorio del centro asistencial local. Únicamente se remite a la Universidad de San Luis, más precisamente a la cátedra de Farmacotecnia, para el control de calidad. Una vez que el lote retorna con el control de calidad aprobado, se inicia el proceso de emblistado, que se ve facilitado y optimizado gracias a la inversión realizada por el municipio en la materia.
Estos medicamentos están destinados a abastecer la demanda y las necesidades de todo el servicio público de salud, ya sean pacientes internados o ambulatorios. “Cubre todo el sistema de salud: APS (Atención Primaria de la Salud), hospitales y el Hospital Municipal Doctor Héctor Cura”, enfatizó el doctor Fontana.
“En el Hospital Cura se distribuye en monodosis, con la máquina adquirida este año, a los pacientes internados y también en blíster de 10 comprimidos para los pacientes ambulatorios”, agregó.
Fontana detalló además que el calendario de trabajo prevé continuar con comprimidos de paracetamol y diclofenac, en forma complementaria a los lotes de cremas, jarabes y soluciones. “Está todo programado; ya están las drogas y todos los envases correspondientes para la producción”.