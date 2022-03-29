Días atrás se llevó a cabo -en la sede local del INTA Olavarría- la reunión mensual del Grupo de Productores Agroecológicos de Olavarría, con la participación de autoridades municipales.

Participaron la subsecretaria de Empresas e Inversiones Emilia Díaz, el director de Desarrollo Agropecuario Hugo Santonja y el referente del área de Asistencia a Empresas Horacio Balbiani, por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, como invitados técnicos.

En el encuentro, expusieron ante los presentes la posibilidad de una visita próxima del Director Nacional de Agroecología, el Ing. Agr. Eduardo Cerda, interesado en formalizar un encuentro con este grupo, a fin de interiorizarse sobre las actividades productivas y conocer sobre las necesidades concretas de los productores, en la transición que atraviesan hacia esta visión agroecológica de la producción.