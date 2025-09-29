La convocatoria es a partir de las 19 horas en el Salón Rivadavia, destinada a profesores, entrenadores y también a familiares de chicos y chicas que clasificaron a la etapa provincial de la máxima cita del deporte y la cultura de la provincia de Buenos Aires.

En la ocasión se brindará información en materia de hospedaje, viajes, horarios y consideraciones generales, por lo que se invita a participar de la reunión.