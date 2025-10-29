La actividad es organizada en conjunto con la Comisión Provincial de Guardavidas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la jornada que estaba pautada para realizarse días atrás. En ese sentido, desde la organización se aclaró que las personas que estaban inscriptas no deberán anotarse nuevamente.

Quienes estén interesados en sumarse también están a tiempo de hacerlo a través del formulario en línea al que se accede haciendo clic aquí.

La actividad se realizará desde las 12:30 horas, en el natatorio del Club Ferro. Para participar, además de llenar el formulario de inscripción, deberán descargar y completar la documentación allí disponible. Esa información, junto con la libreta, deberá ser presentada el día de la reválida.