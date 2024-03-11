Al respecto, desde el área de Defensa Civil se indicó: “Hay un alerta por tormenta nivel naranja. El área se verá afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas intensas, y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Se recomienda a toda la población mantenerse informado por canales oficiales de la Municipalidad, donde se comparte información actualizada.

Tener siempre presente y a disposición los siguientes números Bomberos

100, Defensa Civil 103, Hospital

107 y Policia 911, ante una emergencia.

Teniendo en cuenta lo citado previamente, desde el Municipio se hace hincapié en las siguientes recomendaciones:

- Permanecer dentro de construcciones cerradas (casas, edificios)

- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos

- Si estamos en un vehículo permanecer en su interior

- Evitar circular por calles anegadas

- Se recomienda cortar la energía eléctrica si ingresa agua en la vivienda

- No sacar residuos en la vía pública y evitar la presencia de elementos que impidan el drenaje (incluidos materiales de construcción)

- Mantener la limpieza de canaletas de techo y desagües de patios internos

- No acercarse ni tocar cables caídos en la vía publica

- Asegurar o retirar elementos que puedan caer de altura (ej. macetas o chapas)

- Asegurar la provisión de recursos (agua, velas, alimentos)

- Realizar carga de celulares.