Rige un alerta nivel naranja para este martes
Desde el Municipio de Olavarría, a través del Comité Operativo de Emergencia, se informó a la comunidad que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica alerta nivel “naranja” para la mañana del martes.
Al respecto, desde el área de Defensa Civil se indicó: “Hay un alerta por tormenta nivel naranja. El área se verá afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas intensas, y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.
Se recomienda a toda la población mantenerse informado por canales oficiales de la Municipalidad, donde se comparte información actualizada.
Tener siempre presente y a disposición los siguientes números Bomberos
100, Defensa Civil 103, Hospital
107 y Policia 911, ante una emergencia.
Teniendo en cuenta lo citado previamente, desde el Municipio se hace hincapié en las siguientes recomendaciones:
- Permanecer dentro de construcciones cerradas (casas, edificios)
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos
- Si estamos en un vehículo permanecer en su interior
- Evitar circular por calles anegadas
- Se recomienda cortar la energía eléctrica si ingresa agua en la vivienda
- No sacar residuos en la vía pública y evitar la presencia de elementos que impidan el drenaje (incluidos materiales de construcción)
- Mantener la limpieza de canaletas de techo y desagües de patios internos
- No acercarse ni tocar cables caídos en la vía publica
- Asegurar o retirar elementos que puedan caer de altura (ej. macetas o chapas)
- Asegurar la provisión de recursos (agua, velas, alimentos)
- Realizar carga de celulares.