Rompieron espejos retrovisores en una cuadra de Pueblo Nuevo
En la madrugada de este lunes los vecinos de Hornos al 1800, se encontraron con esta agresión a su propiedad, en los vehículos estacionados en la vía pública. Daniel, un residente de la zona, dialogó con la unidad móvil de LU32 y contó qué sucedió.
Manifestó que se dio cuenta cuando se subió al auto. Al advertir que estaba su espejo en el piso, salió y observó que a varios vehículos les habían hecho lo mismo.
Contó que hace unos días intentaron quebrar la puerta, la vencieron, pero no la quebraron.
El vecino sostuvo que no es una zona insegura en general, y atribuyó a quienes salen de los boliches alcoholizados y hacen desmanes.
MR