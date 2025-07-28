Manifestó que se dio cuenta cuando se subió al auto. Al advertir que estaba su espejo en el piso, salió y observó que a varios vehículos les habían hecho lo mismo.

Contó que hace unos días intentaron quebrar la puerta, la vencieron, pero no la quebraron.

El vecino sostuvo que no es una zona insegura en general, y atribuyó a quienes salen de los boliches alcoholizados y hacen desmanes.

