Finalmente se realizó el sorteo tan esperado, en el que miles de oyentes, a través de la línea de mensajes y por redes sociales de la emisora, participaron.

Varias finalistas, que fueron sorteadas en los distintos programas, llegaron al día especial. El sorteo se hizo en vivo por las redes y en el programa “De cara al domingo”, que conduce Nisela Bravo, acompañada en ese momento por Luis Occhi.

Fue el número 02 el que salió en el bolillero; la ganadora fue una vecina de la ciudad, nacida en Sierras Bayas y con domicilio en el barrio Mariano Moreno.

Emocionadísima, Rosana Masson (terminación de documento 669), al recibir la noticia en diálogo con LU32, dijo: “Es una gran alegría. No me lo esperaba. Me encanta viajar. Me viene re bien un paseo. Voy a ir con mi marido, Luis María. Agradezco mucho y aprovecho para saludar a las madres en su día”, comentó.

Previamente, el titular del Piñón del Sole, Óscar Vidovi, dijo respecto al regalo: “La idea es devolver a las personas que todos los días confían en nosotros y que así puedan disfrutar el premio”.