La feria contará con la participación de productores locales, entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como panificados dulces y salados, huevos de campo, bebidas, quesos, legumbres, cereales y harinas, productos agroecológicos, plantas y plantines, miel, verduras, productos sin TACC y alfajores artesanales.

Como se solicita en cada edición, se pide a quienes asistan que se acerquen con bolsas para sus compras.

El Programa “Mercados Bonaerenses” pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y promociona la producción y el consumo de alimentos bonaerenses, acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia de Buenos Aires.