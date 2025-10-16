Sábado de voluntariado en la escuela

Carina Di Clemente, directora de la secundaria explicó que “es una movida solidaria, la idea es acondicionar, pintar la escuela. La escuela está en hinojo y abrimos las puertas el sábado a toda la comunidad, a quienes pasaron por la escuela, fueron estudiantes, al personal, convocamos a todo el mundo desde las 9 de la mañana”.

La referente indicó que la organización surgió desde el centro de estudiantes a modo de dejar una huella positiva en el edificio. Al respecto contó que “ya este miércoles hubo una jornada de reacondicionamiento, en esta oportunidad en la escuela no solamente están los chicos de la secundaria sino que funciona el plan fines, ellos estuvieron trabajando ayer dándonos una mano para acondicionar y que el sábado pudieran estar las instalaciones para poder entrar y ya arrancar con la pintura”.