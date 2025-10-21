Una de las médicas, la bióloga molecular Rocío Larreche, dialogó con Radio Olavarría al respecto.

Entre otras cosas, dijo que el título de la charla “No te cuides a medias” tiene que ver con poder realizar todos los cuidados que corresponden para prevenir el cáncer de mama.

Aseguró que, año a año, la conciencia sobre los chequeos médicos de rutina va aumentando, en parte debido a las campañas que se van haciendo, pero a veces esos cuidados no son completos.

Dijo que los cuidados preventivos y la detección precoz son fundamentales para llegar a tiempo y atacar la enfermedad, poniendo el énfasis en que, en el 90% de los casos, el cáncer de mama es curable.

La profesional dijo que las cuatro especialistas que brindarán la charla trabajan de manera conjunta, tratando la enfermedad de forma interdisciplinaria.