"Siempre la novena es un tiempo de gracia. En estos nueve días hemos transcurrido una linda novena, también dirigida a todos los distintos sectores de la población y de la población religiosa. Así que ha sido una linda semana de de rezar, de pedir, de agradecer", expresó el Padre Picaroni, quien está al frente de la Parroquia San Cayetano.

El Padre también se refirió a lo que se espera de la peregrinación de esta tarde:

"La venimos preparando desde hace ya dos semanas. El caminar juntos es signo de la vida, porque la vida es un caminar, y caminar juntos nos ayuda para fortalecernos en la esperanza, en la dificultad de no bajar los brazos y estar unidos en vez de estar aislados y en el individualismo que nos come. Entonces, este gesto de caminar juntos, es algo muy lindo y lo venimos preparando destinado a toda la población, pero en especial invitando a todo el mundo del trabajo en Olavarría", señaló Picaroni.

"Sabemos que Olavarría, como tantos lugares, ha sido castigado con pérdida de fuentes de trabajo, y entonces queremos expresar nuestra plegaria en este día. Sostener la fe y tener mucha creatividad, mucha creatividad en los momentos difíciles no tiene que desaparecer la creatividad para buscar soluciones, buscar respuestas, buscar caminos. Nos unimos plenamente al comunicado de la Iglesia Argentina que la conservación de las fuentes de trabajo tiene que ser una cosa inclaudicable en todo el programa económico", expresó el titular de la Parroquia San Cayetano.

En sintonía, Picaroni indicó que, en el último tiempo, se vio "un incremento de grupos de familias" a las que le brindan ayuda y asistencia desde la Parroquia. Por eso, invitó a colaborar con la comunidad religiosa del Barrio CECO, ya que "la tarea de los voluntariados es apoyarse mutuamente. Es un aporte más desde el lado asistencial, no alcanza a cubrir la demanda mayor que es de trabajo, pero es un aporte más como para ayudar en situaciones puntuales", concluyó el Padre Marcos Picaroni, titular de la Parroquia San Cayetano del barrio CECO.

CB