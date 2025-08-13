“Es emocionante ver cómo las familias han podido hacer su sacrificio para tener su casa propia y al gremio ayudarlas para que esto ocurra en el menor tiempo posible”, indicó Santellán.

Valoró el trabajo conjunto con el Instituto de la Vivienda, el gobernador Axel Kicillof, el intendente Maximiliano Wesner y otros funcionarios.

Además, remarcó el rol de los gremios como “garantes de los derechos de los trabajadores” y celebró que “hay 100 viviendas en Olavarría para 100 familias que van a dejar de alquilar y esto es sumamente grato y de alegría”.

A su turno, el intendente Maximiliano Wesner, agradeció la concreción de un proyecto “a contrapelo de todo” en un contexto de falta de obra pública nacional.

“La obra pública dinamiza, la obra pública promueve el trabajo que es lo que necesitamos”, mencionó.

Luego habló Silvina Batakis, ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, y puso el foco en la articulación entre Estado, municipios y entidades intermedias.

“Entregar viviendas es uno de los actos más lindos de gobierno y siempre digo que es también un buen momento para reflexionar acerca de cómo llegamos a todo esto”, sostuvo.

Cuestionó el concepto de ‘libertad destructiva’ y resaltó que acceder a una vivienda propia ‘también es más libertad’. “Para romper hace falta mucho poder político, pero para construir y luego para reconstruir esto que se está destruyendo, hace falta más poder político todavía”, aseguró.

SG