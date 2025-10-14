“El resultado fue gratamente bueno. Obviamente, el sábado y el domingo tal vez el clima no nos acompañó, pero la comunidad acompañó y eso es lo importante”, ponderó Arévalo.

“El jueves vinieron muchas escuelas, el viernes nos acompañó el día y la gente también acompañó; había gente por donde se mire y eso está buenísimo, nos pone muy contentos. Con el panorama del sábado y domingo, estábamos viendo el sábado hasta si abríamos o no, pero se tomó la decisión de seguir, con un seguimiento, obviamente responsable, para ver cómo venía el clima. Pero la comunidad acompañó y eso nos pone muy contentos y nos da la respuesta de que la gente necesita la Feria del Libro, la comunidad necesita el Festival del Libro y le vamos a seguir dando continuidad”, sostuvo.

“Tuvimos autores de Bolívar, de Azul, de Necochea que estuvieron participando y están súper contentos. Esto va a generar que se inscriba más gente, así que estamos expectantes de lo que venga para 2026”, indicó la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad.

“No solo se llenaron las salas de los artistas que vinieron de afuera, sino también de los artistas locales, y eso es para celebrar”, añadió.

“Los libreros están conformes y contentos con esta edición. Tal vez una librería no sea la primera opción para mucha gente, pero al tener la feria deciden comprar ese librito que les falta o ver qué escritor nuevo conocen, y eso se notó”, concluyó Sofía Arévalo, subsecretaria de Cultura de la Comuna.