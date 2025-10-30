La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría informó que se llegó a un acuerdo salarial con el Departamento Ejecutivo Municipal.

Se trata de un incremento del 2,5% para octubre, 2,5% para noviembre y 2,5% para diciembre, de carácter acumulativo.

Además, se acordó el pago de un bono en los meses de octubre y noviembre de 80.000 pesos para quienes cobran hasta 800.000 pesos, de 60.000 pesos para quienes perciben entre 800.000,01 y 1.500.000 pesos, y de 40.000 pesos para quienes cobran entre 1.500.000 y 2.600.000 pesos.

El acuerdo también incluye el pago de un bono de fin de año de 300.000 pesos pagadero en los meses de enero, febrero y marzo.