Fue Ceriani la que expresó la posibilidad de encontrarse, compartir y continuar investigaciones que dan este tipo de congresos:

“Construir entre todos de qué manera podemos seguir profundizando un proceso que se inició en la provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con la transformación del sistema de salud. No porque nos haya parecido que queríamos poner todo patas para arriba y darle vuelta sino transformación porque entendemos que nuestro sistema de salud tiene una deuda histórica con nuestro pueblo que esa deuda tenemos la responsabilidad, la obligación de resolverla o al menos de desencadenar procesos para que esa resolución ocurra”, sostuvo Ceriani.

“Me parece que estos son los ámbitos para que para que algo de eso pueda suceder, estos ámbitos que se construyen entre todos donde podemos pensar qué queremos nuestro sistema de salud pero también generar consenso porque seguramente no estemos todos de acuerdo y tenemos que discutirlo pero creo que es la única forma posible de que esas transformaciones efectivamente ocurran”, concluyó la virtual viceministra de salud provincial.

El intendente Maximiliano Wesner le habló de forma directa a los trabajadores y trabajadoras de la Salud:

“Sabemos que cuando la economía golpea, golpea fuertemente lo que es la salud social, y golpea fuertemente y intenta deshabilitar el derecho a la salud, pero ustedes lo hacen posible. Le ponen el cuerpo y creo que eso es para resaltar y destacar, lo vemos todos los días en el hospital Héctor Cura, lo vemos todos los días en los centros de atención y en nuestros hospitales serranos”, señaló.