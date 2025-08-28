Concretamente, los bloques PRO-ERF y Juntos por Olavarría proponen declarar de interés a los festejos patronales 2025 de la Parroquia Nuestra Señora de Monte Viggiano. A la par, elevarán un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo la respuesta a pedidos de informes anteriores. También, solicitan la reparación, recambio y colocación de luminarias en Blanca Grande.

Unión por la Patria busca la declaración de interés legislativo a la Feria Regional de Arte, Ciencia, y Tecnología, organizada por la Jefatura Regional de Educación N°25.

Por su parte, La Libertad Avanza presenta un proyecto de comunicación en el que repudia los hechos de violencia en Junín, en la visita de Javier Milei.

SG