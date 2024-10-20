Se desarrolló el acto por el aniversario N°145 de Sierras Bayas
Fue en la tarde de este sábado.Estuvo encabezado por el Intendente municipal Maximiliano Wesner, la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el Presidente del HCD Guillermo Santellán, el delegado de Sierras Bayas Alejandro Pereyra, autoridades municipales, educativas, institucionales, bomberos voluntarios, centro de jubilados,familiares del Capitán de Corbeta Wagner Clar, representantes de los clubes, Unión de las colectividades, fuerzas públicas, vecinos y vecinas.