En primer lugar, el vicepresidente del Consejo de Administración Ignacio Aramburu dio la bienvenida a los presentes, destacó el trabajo articulado con diferentes organizaciones para poder concretar este tipo de propuestas y celebró que los asociados se acerquen a la Cooperativa.

Disertaron las Dras. María Agustina Salías, especialista en Diagnóstico por Imágenes con una Diplomatura en Imágenes de la Mujer; y María Florencia Barbieri, especialista en Ginecología y Longevidad Saludable, quienes a través de una charla muy amena y dinámica brindaron información vinculada a la prevención y al diagnóstico.

Las profesionales de la salud abordaron la prevención, haciendo hincapié en la dimensión integral del ser humano, la buena alimentación, la actividad física para generar masa muscular, disminuir la cantidad de grasa y por ende la dominancia estrogénica; y también la importancia de buscar herramientas que permitan reducir los índices de estrés propios de la vorágine de la vida cotidiana.

Luego se enfocaron en el diagnóstico mencionando tres pilares fundamentales: el autoexamen mamario que permite conocer nuestro propio cuerpo y estar atentas frente a cualquier cambio, los controles médicos anuales como el Papanicolaou, entre otros y finalmente los estudios mamarios como la mamografía y el complemento de la ecografía.

“Si la mujer es asintomática y no tiene antecedentes, se recomienda realizar una mamografía de forma anual a partir de los 40 años. También se puede utilizar una mamografía de base a los 35 años. La mamografía es el único método por imágenes que ha logrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama. En el caso de las ecografías, ante un nódulo permiten identificar si es sólido o es quístico, pero además se indican como estudio anual para las menores de 35 años” explicaron las especialistas.

Los “mitos y las verdades” también fueron parte de la charla, y entre ellos mencionaron que “la mamografía no tiene que doler, en ese caso hay que avisar al técnico. Puede ser incómoda pero no dolorosa”; “la mamografía no produce cáncer de mama ni de ningún órgano, es una radiografía a muy baja dosis y el rayo se dirige al piso”, “si no tengo antecedentes no voy a tener cáncer de mama. Esto es un mito porque el 85 % de las mujeres que han tenido cáncer de mama no cuentan con antecedentes familiares, el 10 % si tiene antecedentes y el 5 % restante presenta alguna mutación genética”; “los anticonceptivos orales no generan cáncer de mama”, “el tamaño de las mamas no está relacionado con la frecuencia del cáncer de mama”, “desodorantes, corpiños e implantes mamarios, no se ha demostrado que generen cáncer de mama”; “si uno tiene implantes mamarios, se puede realizar una mamografía”, “durante el período de lactancia, las mujeres también pueden hacerse ecografías, mamografías o resonancias” y algo fundamental: “si el cáncer de mama es detectado a tiempo, más del 90 % puede ser curable”.

Finalmente, las doctoras respondieron las preguntas de los presentes y luego se invitó a las representantes de LALCEC, Ola Rosa y Pelucas Solidarias Olavarría, para difundir el trabajo que vienen realizando, las actividades y campañas que desarrollan en el marco del mes de la prevención del cáncer de mama y al mismo tiempo brindar un mensaje alusivo en esta fecha tan importante.