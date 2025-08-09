Estuvieron acompañando al intendente Ariel Rodríguez, Julio Benítez, Marta Casanella, Romina Altafini, Leonardo Yunger, Lucía Palacios y Telma Cazot.

Wesner, al momento de brindar las palabras que dieron inicio a la actividad, realizó un repaso de las gestiones que el Municipio ha realizado en el área y destacó el trabajo cotidiano de toda la comunidad educativa para “trabajar por esa educación que queremos”, indicó el Jefe Comunal.

Posteriormente, Ariel Rodríguez, junto a Marta Casanella, explicaron la modalidad en la que se desarrollaría la etapa de diálogo y debate, para la cual fueron conformadas distintas mesas de trabajo.