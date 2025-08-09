Se desarrolló un encuentro entre el Municipio, docentes, no docentes y auxiliares
Participaron más de 250 integrantes de la comunidad educativa, en una actividad que se desarrolló este viernes por la tarde en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno. El objetivo fue el debate sobre políticas públicas.
Estuvieron acompañando al intendente Ariel Rodríguez, Julio Benítez, Marta Casanella, Romina Altafini, Leonardo Yunger, Lucía Palacios y Telma Cazot.
Wesner, al momento de brindar las palabras que dieron inicio a la actividad, realizó un repaso de las gestiones que el Municipio ha realizado en el área y destacó el trabajo cotidiano de toda la comunidad educativa para “trabajar por esa educación que queremos”, indicó el Jefe Comunal.
Posteriormente, Ariel Rodríguez, junto a Marta Casanella, explicaron la modalidad en la que se desarrollaría la etapa de diálogo y debate, para la cual fueron conformadas distintas mesas de trabajo.