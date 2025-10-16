Durante el encuentro, el Dr. Moyano abordó las principales modalidades de delitos informáticos que afectan a la comunidad, entre ellas estafas virtuales, suplantación de identidad, fraudes bancarios y phishing, además de ofrecer herramientas y recomendaciones para prevenirlos. También explicó los pasos a seguir en caso de ser víctima de un ciberdelito y los canales oficiales disponibles para realizar denuncias.

La charla se desarrolló luego de la formación y lectura del orden del día, y contó con la participación de integrantes del Cuerpo Activo, la Jefatura y el Consejo Directivo, quienes agradecieron la presencia del fiscal por su compromiso y disposición permanente para con la institución.

Desde Bomberos Voluntarios de Olavarría agradecieron al Dr. Lucas Moyano por su tiempo, dedicación y por acompañar una vez más en esta tarea de formación y prevención.